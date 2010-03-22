Посол Польщі каже про погіршення інвестклімату в Україні

Київ. 22 березня. УНІАН. Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ відзначає погіршення інвестиційного клімату в нашій країні.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Экономические известия», опублікованому в № 44 від 22 березня.

«Інвестиційний клімат в Україні досить несприятливий. І, на думку іноземних інвесторів, за останній час він не лише не став кращим, а помітно погіршився», - сказав Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що асоціації європейського, американського, польського бізнесу і представники інших країн неодноразово зверталися з ініціативами, покликаними допомогти змінити цей клімат.

Кажучи про підготовку до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ відзначив, що спочатку українська філософія щодо цього проекту полягала у тому, що він реалізовуватиметься на гроші українського великого бізнесу. Втім, за словами посла, досить висока і потреба у фінансовій та організаційній участі держави.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ відзначив, що у Польщі фінансуванням підготовки до Євро-2012 із самого початку опікується держава або місцеве самоврядування. Основна частина фінансування проходить за рахунок воєводських бюджетів, відокремлених від держбюджету. Проте підтримка з центру також дуже сильна — до 50%, а в окремих випадках і більше. Інвестиції, пов`язані з туризмом, відпочинком, готелями, здебільшого реалізуються через приватний бізнес. Витрати на розвиток інфраструктури можуть частково фінансуватися з європейських фондів.

На думку Я.КЛЮЧКОВСЬКОГО, щоб підключити іноземних інвесторів до роботи в Україні над проектами, пов`язаними з Євро-2012, треба було набагато раніше вести переговори.

«Реалізація такого складного проекту — це ще й проблема можливого виникнення конфлікту між компаніями. При цьому вже немає часу ходити по судах і з`ясовувати, хто правий, — а ми бачимо, як це відбувається в Львові», - додав він.