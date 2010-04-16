Словаччина готова модернізувати українську ГТС

Київ. 16 квітня. УНІАН. Словаччина готова взяти участь у реалізації проекту з модернізації української газотранспортної системи.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив міністр закордонних справ Словацької Республіки Мирослав ЛАЙЧАК під час зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Модернізація газотранспортної системи надзвичайно цікава нашій країні, як учасниці транзиту газу», - зазначив М.ЛАЙЧАК у відповідь на пропозицію М.АЗАРОВА щодо участі на паритетних умовах України, Росії та Європейського Союзу в модернізації української ГТС.

М.АЗАРОВ повідомив, що дана тема обговорювалася під час його зустрічі з главою Російської Федерації. «Ми пропонуємо на паритетних умовах модернізувати ГТС, підвищити її економічну ефективність, зробити прокачування більш дешевим та збільшити швидкість прокачування газу, таким чином збільшивши пропускну здатність до 200 млрд. куб. м.», - наголосив глава українського уряду.

За словами М.ЛАЙЧАКА, такий проект має підтримку, оскільки і Словаччина, і Україна як країни-транзитери зацікавлені у стабільній експлуатації діючих газових систем.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2009 року Україна підписала з Євросоюзом за підсумками міжнародної конференції у Брюсселі спільну декларацію щодо модернізації ГТС, розраховувавши на мільярди євро інвестицій і обіцяючи створити ”прозорий” газовий ринок. Пізніше і Україна, і ЄС заявили, що хочуть бачити в цьому проекті Росію.

Прем`єр-міністра РФ Володимир ПУТІН наприкінці березня 2010 року за підсумками зустрічі зі своїм українським колегою М.АЗАРОВИМ заявляв, що Росія позитивно ставиться до ідеї створення консорціуму для модернізації ГТС України і готова вкладати кошти.

В антикризовій програмі Кабміну вказано, що уряд вважає одним із основних завдань у галузі енергозабезпечення модернізацію ГТС.

Довідка УНІАН. ГТС України протяжністю 37,5 тис. км включає 71 компресорну станцію і 13 підземних газових сховищ загальним об`ємом 32 млрд. куб. м. Пропускна спроможність системи в європейські країни становить 141 млрд. куб. м газу на рік.