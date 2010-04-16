Продажі нових авто в Європі у березні зросли на 11,1%

Брюссель. 16 квітня. УНІАН. Продажі нових автомобілів в Європі у березні 2010 року зросли на 11,1% порівняно з березнем 2009 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, такі дані оприлюднила Європейська асоціація виробників автомобілів.

В абсолютних цифрах реєстрація нових автомобілів в 25 країнах-членах ЄС (за виключенням Мальти та Кіпру) та в трьох країнах Організації вільної торгівлі (Ісландії, Норвегії та Швейцарії) становила у березні 1676,427 тис.

В Західній Європі у березні 2010 року було зареєстровано 1 568 305 нових автомобілів, або на 11,9% більше, ніж у березні 2009 року.

У березні значне зменшення серед великих ринків Європи продемонстрував лише ринок Німеччини, де кількість нових автомобілів зменшилася на 26,6% порівняно з березнем 2009 року – до 294 375 автомобілів.

Разом з тим інші великі ринки ЄС продемонстрували зростання: Франція – на 17,9%, Італія – на 19,6%, Великобританія – на 26,6%, Іспанія – на 63,1%.