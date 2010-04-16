Права авіапасажирів мають виконуватися, незважаючи на вулканічний пил

Брюссель. 16 квітня. УНІАН. Єврокомісія наголошує, що більшість прав пасажирів залишаються в силі, незважаючи на скасування авіарейсів через діяльність вулкану.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Хелен КЕРНС.

“Більшість пасажирських прав застосовуються, незважаючи на такі виняткові обставини”, - сказала представник Єврокомісії.

Вона зазначила, що пасажири, зокрема, мають право на отримання квитка на інший рейс замість скасованого, або на повернення вартості квитка.

Крім того, авіакомпанії, у випадку необхідності, повинні забезпечити пасажирів харчуванням та розміщенням в готелях.

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня в ряді європейських країн припинено авіасполучення через активізацію вулкану в Ісландії, який викинув багато попилу в повітря. Повітряний рух було закрито в Ірландії, Великобританії, Данії, Швеції, Нідерландів. Частково закрито авіаційне сполучення у Франції, Німеччині та Польщі.