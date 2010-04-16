Родичі подружжя Качинських проти перенесення поховання
15:18, 16 квітня 2010Новини ЄС
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Сподіваються, що погода дасть можливість іноземним гостям приїхати
Варшава. 16 квітня. УНІАН. Родичі загиблих в авіакатастрофі Президента Польщі Леха Качинського і його дружини Марії виступають категорично проти перенесення похорону з неділі, 18 квітня.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив міністр президентської канцелярії Яцек САСІН на прес-конференції, яку в прямому ефірі транслював телеканал TVN24.
”Воля родини президентської пари, аби за жодних обставин не переносити похорон”, - сказав він.
Я.САСІН висловив сподівання, що погодні умови дозволять взяти участь у похороні міжнародним делегаціям.
Він також подякував властям Кракова за оперативну підготовку до похорону у неділю і нагадав, що жалобні заходи розпочнуться в суботу у Варшаві.
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