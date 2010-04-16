Янукович та Фішер обговорили перспективи співпраці

Київ. 16 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з колишнім віце-канцлером, міністром закордонних справ Німеччини Йошкою ФІШЕРОМ перспективи українсько-німецьких відносин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, сьогодні у Києві В.ЯНУКОВИЧ провів зустріч з Й.ФІШЕРОМ. Сторони, зокрема, обговорили підсумки зустрічі українського Президента з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, яка відбулася у Вашингтоні під час саміту з питань ядерної безпеки.

“У нас чудовий контакт, який ми ніколи не втрачали, тому що Німеччина для України – це надійний партнер, це країна, яка вклала найбільше інвестицій у розвиток економіки нашої держави”, - сказав глава держави.

У свою чергу, Й.ФІШЕР підкреслив важливість поглиблення двосторонніх відносин між Україною та ФРН і висловив вдячність за “мудре рішення”, яке Президент України оголосив у Вашингтоні стосовно відмови від високозбагачених ядерних матеріалів.