У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань розвитку Андріса Пібалгса

17:20, 16 квітня 2010
Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить План дій на підтримку Цілей розвитку тисячоліття. Цей план включатиме пропозиції країнам-членам з прискорення виконання взятих ними зобов’язань щодо надання допомоги країнам, що розвиваються, до 2015 року. Крім того, планом передбачатимуться дії з посилення ефективності допомоги та покращення координації дій окремих країн-членів та ЄС в цілому.

Дата події: 21 квітня 2010 року.

Час початку: 11:30.

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