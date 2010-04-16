У Люксембургу розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС
17:37, 16 квітня 2010Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, обговорять проект мандату на початок переговорів з США про угоду про обмін інформацією про банківські трансакції (SWIFT-угоду). 11 лютого цього року Європарламент не підтримав тимчасову угоду між ЄС та США про обмін такою інформацією, вважаючи, що в тимчасовій угоді не містилося достатньо гарантій для охорони фундаментальних прав громадян ЄС.
Дата події: 22-23 квітня 2010 року. Час початку: 10:00, 22 квітня 2010 року.
Час початку: 10:00, 22 квітня 2010 року.
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