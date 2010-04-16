Повітряний простір Бельгії закрито до 10-ї ранку 17 квітня

Брюссель. 16 квітня. УНІАН. Повітряний простір Бельгії залишиться закритим до 10-ї ранку суботи, 17 квітня.

Про це повідомляють сьогодні бельгійські ЗМІ.

При цьому, за даними Європейської організації з безпеки польотів, проблеми можуть тривати до кінця дня суботи.

Загалом, сьогодні в Європі було скасовано близько 16 тис. регулярних рейсів.

За інформацією Брюссельського міжнародного аеропорту, у п’ятницю скасування рейсів відчули на собі 29200 пасажирів, які збиралися вилетіти з Брюсселю на 310-ти рейсах. Крім того, близько 9800 пасажирів мали б вилетіти з Брюсселя в суботу, 17 квітня до 10-00. Таким чином, лише закриття аеропорту Брюссель завадило майже 40 тс. Пасажирів вилетіти зі столиці Бельгії.

ЗМІ також повідомляють про те, що в аеропорту Брюсселя продовжують перебувати близько 200 громадян Бангладеш, які зараз знаходяться в транзитній зоні. Вони летіли до Лондона, і не мають візи в Бельгію. Літак з громадянами Бангладеш був змушений здійснити посадку в Брюсселі у четвер, 16 квітня, оскільки всі аеропорти Великобританії були закриті. Зраз розглядається можливість видачі цим людям тимчасових бельгійських віз і перевезення їх до Лондону автобусами.

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня в ряді європейських країн припинено авіасполучення через активізацію вулкану в Ісландії, який викинув багато попилу в повітря. Повітряний рух було закрито в Ірландії, Великобританії, Данії, Швеції, Нідерландів. Частково закрито авіаційне сполучення у Франції, Німеччині та Польщі.