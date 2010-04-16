Комісія підозрює водопостачальників Франції у зловживаннях

Брюссель. 16 квітня. УНІАН. Єврокомісія підозрює ряд підприємств водопостачання та каналізації Франції у зловживанні домінуючим положенням на ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомляє сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, представники Єврокомісії 13 квітня провели неочікувані перевірки на ряді підприємств водопостачання та каналізації Франції, підозрюючи їх в обмеженні комерційної практики та зловживанні монопольним становищем на ринку.

Комісія має підстави вважати, що ці підприємства могли запропонувати ціни на свої послуги, невідповідні реальним затратам на їх здійснення.

Неочікувані перевірки є попереднім етапом проведення розслідування щодо порушення законодавства ЄС.

В комісії не повідомили підприємства, на яких були проведені перевірки.