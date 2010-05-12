Янукович звільнив ще 9-ть дипломатів

Київ. 12 травня. УНІАН. Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив з посад послів України дев’ять дипломатів.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Євгена БЕРШЕДУ звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бельгія та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом.

Також в Європейських країнах звільнено послів: Костянтина ТИМОШЕНКА - з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та Постійного Представника України при ЮНЕСКО, а також з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Князівстві Монако за сумісництвом; Олександра МОЦИКА - з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща; Євгена ЧОРНОБРИВКА - з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія; Валерія ЦИБУХА - з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Грецькій Республіці та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Албанія за сумісництвом; Ростислава ТРОНЕНКА - з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Португальській Республіці.

Крім того, Юрія МАЛЬКА звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Йорданському Хашимітському Королівстві; Володимира ЛАКОМОВА - з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія, Надзвичайного і Повноважного Посла України у Кооперативній Республіці Гайана, Надзвичайного і Повноважного Посла України у Багатонаціональній Державі Болівія за сумісництвом; Геннадія ЛАТІЯ - з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великій Соціалістичній Народній Лівійській Арабській Джамагирії.