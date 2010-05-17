У Німеччині страйкують лікарі

Київ. 17 травня. УНІАН. У Німеччині 17 травня розпочався безстроковий страйк лікарів комунальних і міських клінік, повідомляє Лента.ру з посиланнямна AFP.

Страйком охоплені близько 800 лікувальних установ по всій країні за винятком двох федеральних міст-земель Берліна і Гамбурга.

У лікарнях присутня лише обмежена кількість медперсоналу, як буває у вихідні дні. Прийом пацієнтів обмежений. Багато операцій перенесено, проводяться лише невідкладні процедури, деяких пацієнтів направляють в університетські клініки.

Найбільше страйком охоплені Баварія і Баден-Вюртемберг, де налічується близько 200 муніципальних і міських лікарень. У Мюнхені мають пройти мітинг і демонстрація лікарів.

Представники професійного об`єднання лікарів ”Марбурзький союз”, який виступив як організатор страйку, вимагають збільшення зарплати на п`ять відсотків для, щонайменше, 55 тисяч лікарів, а також значного підвищення оплати нічних чергувань, чергувань у вихідні дні і на свята.

Проведені раніше переговори з владою з цього питання завершилися невдало. Пропозицію роботодавців підвищити заробітну плату на 2,9 відсотка протягом 33 місяців ”Марбурзький союз” назвав недостатньою.