Європарламент підтримав нові стандарти донорства людини

Брюссель. 19 травня. УНІАН. Європарламент підтримав директиву щодо нових стандартів донорства органів людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі доповіді Мирослава МІКОЛАШИКА (груп народних партій, Словаччина).

“За” проголосували 643 депутати, проти – 16, утримались – 8.

Директива передбачає, що в країнах-членах ЄС будуть визначені спеціальні органи, які відповідатимуть за якість та стандарти безпеки при донорстві і трансплантації органів людини. Ці органи влади будуть підтверджувати якість роботи організацій з постачання донорських органів т трансплантаційних центрів, збирати інформацію щодо наявності трансплантатів в інших країнах-членах ЄС, моніторитимуть шлях трансплантата від донору до пацієнта.

Згідно з Директивою, країни-члени мають забезпечити найвищий можливий захист живих донорів. При цьому, донорство має здійснюватися виключно на добровільній основі і безкоштовно, хоча живі донори мають право отримувати компенсацію.

Для полегшення співпраці, Єврокомісія створить мережу з відповідальних органів влади та сприятиме обміну інформацією.

Країни-члени мають запровадити положення Директиви в національне законодавство протягом двох років з моменту набуття нею чинності.

Загалом в Європі близько 60 тис. пацієнтів очікують на донорські органи. При цьому щоденно 12 людей помирають, не дочекавшись трансплантації.