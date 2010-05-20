Літак Качинського розбився через яр перед аеродромом в Смоленську?

Варшава. 20 травня. УНІАН. Пілоти літака Президента Польщі Леха Качинського могли піти на додаткове зниження машини, яке призвело до авіакатастрофи, через глибокий яр перед військовим летовищем у Смоленську.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише газета ”Комерсант” із посиланням на російським експертів.

Співрозмовники видання припускають, що командир літака Аркадіуш Протасюк пішов на додаткове зниження машини через інформацію від штурмана, який на основі радіовисотоміра повідомляв йому, що літак не потрапляє на злітно-посадочну смугу.

”Коли літак летів над яром та земля почала тікати вниз, штурман запанікував і почав постійно говорити командиру про те, що вони йдуть вище курсу і не попадають на смугу. Командир в свою чергу повірив своєму підлеглому та збільшив вертикальну швидкість зниження удвічі - до 8 метрів на секунду”, - написало видання.

Згідною з описаною газетою версією, пілоти не відреагували на попередження системи TAWS про небезпечне наближення до землі та попередження диспетчера, оскільки намагалися візуально розгледіти землю, розраховуючи, що вони знаходяться над злітно-посадочною смугою.

Комерсант написав, що при цьому пілоти ”забули про збільшену вертикальну швидкість”.

Експерти, на яких посилається газета, назвала неприпустимим захід на посаду на Смоленське летовище на автопілоті, що нібито намагався зробити екіпаж Качинського.

Видання зауважило, що представники Польщі в російській комісії, яка розслідує причини авіакатастрофи, вважають, що диспетчер повідомив екіпаж про небезпеку після того, як він опустився нижче безпечних 100 метрів.

”Російські експерти згодні з цим, зауважуючи, що диспетчер просто не встигав відслідковувати рівень через занадто велику вертикальну швидкість зниження літака”, - написала газета.

Як повідомляв УНІАН, вчора Міждержавна авіаційна комісія оприлюднила попередній рапорт причин Смоленської авіакатастрофи 10 квітня, в якій загинуло 96 польських громадян, в тому числі найвищі посадовці Польщі.

Рапорт прямо не вказує причиною катастрофи ”помилку пілотів”, але опосередковано називає головними винуватцями екіпаж, який не послухав рекомендацій диспетчера, скористатись через сильний туман запасним летовищем.

Довідка УНІАН. За даними польських та російських медіа, глибина яру, який знаходиться за кілометр-півтора від початку злітно-посадочної смуги летовища у Смоленську, становить від 40 до 60 метрів.

Згідно з раніше оприлюдненими даними, екіпаж літака Президента Польщі, отримавши рекомендації від диспетчера скористатись іншим летовищем, вирішив здійснити одну спробу посадки.

Для цього літак мав зійти на висоту не нижче 100-120 метрів, після чого командир мав прийняти рішення або садити машину, або відправитися на запасне летовище.

Попередні дані розслідування свідчать, що літак на висоті 6-8 метрів зачепив крилом за дерево, що стало причиною авіакатастрофи.

Оприлюднений вчора рапорт не містить жодної інформації про яр.