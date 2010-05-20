Базування ЧФ РФ в Севастополі не завадить інвестиціям

Севастополь. 20 травня. УНІАН. Глава Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА вважає, що базування в Севастополі Чорноморського флоту РФ не може негативно впливати на залучення в місто інвестицій з Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Севастополі за підсумками конференції, яка відбулася у місті, в рамках реалізації проекту ЄС «Спільна ініціатива ЄС зі співпраці у Криму».

«Коли ми починали програму «Спільна ініціатива ЄС зі співпраці у Криму», російський флот (уже - УНІАН) був тут, і ми ніколи не ставили жодних умов щодо присутності чи відсутності російського флоту в Севастополі», - сказав він.

Ж. ТЕЙШЕЙРА вважає, що для залучення інвесторів владі слід створити «необхідну юридичну базу, дружні відносини». «І тоді інвестиції стануть реальністю», - запевнив він.

Дипломат також зазначив, що ЄС має цілі, «які полягають у тому, щоб залучити, або допомогти Севастополю і Криму залучити інвестиції».

«Ми будемо надавати допомогу, підтримувати ідею створення агентства з інвестицій. Але інвестори самі будуть вирішувати», - додав Ж. ТЕЙШЕЙРА.

Він висловив переконання, що важливо, щоб у Криму і Севастополі був створений «клімат, який буде привабливим для інвесторів». «Тоді порівняльні переваги і наявні активи допоможуть інвестиціям, притягуватимуть їх сюди», - сказав він.

«Інвестори хочуть, щоб було певне середовище, необхідне для роботи. І те, що у вас є військова база, та інші чинники - я не думаю, що це буде впливати на їхню роботу, на їхні інвестиції та бізнес», - зазначив Ж. ТЕЙШЕЙРА.