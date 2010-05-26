Україна не має наміру знижувати рівень співпраці з НАТО

Київ. 26 травня. УНІАН. Україна не має намірів знижувати рівень відносин з НАТО. Про це сьогодні заявив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ на засіданні спільної робочої групи з оборонної реформи Україна-НАТО в Києві, яка реалізує ряд програм у сфері безпеки та оборони України.

”Ми зацікавлені в підтримці політичного діалогу з НАТО. Україна й надалі виконуватиме раніше взяті на себе зобов`язання у відносинах з Альянсом. Ми маємо намір продовжувати всебічні внутрішні реформи, і цінуємо допомогу НАТО в цьому напрямку”, - цитує заступника міністра РІА «Новости».

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, відносини України з НАТО розвиватимуться на принципах, окреслених Хартією про особливе партнерство України і НАТО.

Заступник глави МЗС нагадав, що Україна братиме участь у Силах реагування НАТО і, таким чином, стане першою країною - не членом НАТО, що бере участь у Силах реагування альянсу.

К.ЄЛІСЄЄВ зазначив, що Україна і зараз вносить свій вклад у розширення оперативних можливостей НАТО. ”Україна вже співробітничає з НАТО в сфері стратегічних авіаперевезень”, - сказав представник МЗС.

”Важливим напрямком роботи є спільне придушення невоєнних погроз. Так, Україна приєдналася до антитерористичної операції НАТО ”Активні зусилля”, що проводиться в Середземному морі”, - зазначив К.ЄЛІСЄЄВ.

Він також повідомив, що цього року зроблені перші кроки у сфері кібернетичної безпеки, створено консультативний механізм на рівні експертів.

Особливо К.ЄЛІСЄЄВ відзначив важливість співпраці України і НАТО у сфері миротворчих операцій. ”Сьогодні Україна - єдина країна - не член НАТО, яка бере участь в усіх найважливіших миротворчих операціях під егідою альянсу”, - нагадав дипломат.

НАТО продовжуватиме співпрацю з Україною у сфері реформування сектору безпеки та оборони, заявив, у свою чергу, заступник генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики і планування Іржі ШЕДІВІ. ”НАТО продовжуватиме надавати допомогу Україні”, - сказав він.

У 2008 році Київ подав заявку на приєднання до Плану дій щодо членства в альянсі, проте глави МЗС країн-членів НАТО цю заявку не задовольнили. Міністри закордонних справ держав НАТО схвалили потім новий формат відносин з Україною в рамках так званої річної національної програми. Новий Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що позаблоковий статус найкраще відповідає геополітичним інтересам України, але, разом з тим, висловився за продовження співпраці з альянсом.