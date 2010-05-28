У Чехії розпочинаються парламентські вибори

Київ. 28 травня. УНІАН. У Чехії сьогодні розпочинаються дводенні позачергові парламентські вибори. Голосування пройде у п`ятницю і суботу, повідомляє радіо «Свобода».

Як показують попередні опитування громадської думки, лідирує партія соціал-демократів, яка виступає за підвищення податків для людей з високими доходами і розширення соціальних пільг для звичайних громадян.

Їм протистоять правоцентристи, які застерігають про можливість фінансової кризи, подібної грецькій, і виступають за скорочення суспільних витрат.

У парламенті Чехії 200 місць. Для їх отримання партіям, які беруть участь у виборах, необхідно подолати 5-процентний виборчий бар`єр.