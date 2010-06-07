Росія та Греція затвердили статут СП для ”Південного потоку”

Москва. 7 червня. УНІАН. Сьогодні в Москві під час засідання змішаної російський-грецької комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва між ВАТ «Газпром» і компанією DESFA S.A. (Hellenic Gas Transmission System Operator S.A.) підписаний статут спільної проектної компанії (СПК) «South Stream Greece S.A»., створюваної на паритетних началах «Газпромом» і DESFA S.A. для реалізації грецької ділянки проекту «Південний потік».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

Наголошується, що найближчим часом у Греції розпочнеться процедура формальної реєстрації СПК, в сферу діяльності якої входитиме проектування, фінансування, будівництво та експлуатація газопроводу на території Греції.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи – проект «Південний потік».

Передбачається, що морська ділянка газопроводу пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському побережжі до побережжя Болгарії. Його загальна довжина складе близько 900 кілометрів, максимальна глибина – більше двох кілометрів. Продуктивність морської ділянки «Південного потоку» складе майже 63 млрд. куб. м за рік.

Для реалізації сухопутної частини проекту за кордоном з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Положеннями вищезгаданих документів передбачене створення спільних проектних компаній для виконання ТЕО проекту і, в разі підтвердження технічної здійсненності і комерційної доцільності, подальшого проектування, будівництва та експлуатації газопроводу «Південний потік» на територіях країн-учасниць.

DESFA S.A. заснована в 2007 році. Компанія є ексклюзивним оператором грецької національної газотранспортної системи, відповідає за її розвиток та експлуатацію.

У травні 2009 року ВАТ «Газпром» і DESFA S.A. підписали Базову угоду про співпрацю за проектом «Південний потік» на території Греції. Документ встановив принципи взаємодії сторін на передінвестиційній стадії проекту і визначив умови, порядок створення і механізми діяльності СПК.