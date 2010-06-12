У Люксембурзі розпочнеться засідання Ради міністрів ЄС з питань транспорту

В ході засідання міністри планують, зокрема, схвалити внесення змін до угоди з США про “відкрите небо” з метою посилення співпраці та подальшого збільшення відкритості ринків, заслухати звіт Єврокомісії щодо наслідків створення хмари вулканічного попелу над Європою для авіаперевізників.

Дата події: 24 червня 2010 року. Час початку: 10:00.