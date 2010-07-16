Єврокомісія надасть 5 млн. євро допомоги 4-м країнам Африки
14:01, 16 липня 2010Новини ЄС
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Півжденний схід страждає від природних катаклізмів
Брюссель. 16 липня. УНІАН. Єврокомісія надасть продовольчої допомоги чотирьом країнам південного сходу Африки на 5 млн. євро.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні.
Згідно з рішенням, кошти, зокрема, будуть спрямовані громадянам Коморів, Мадагаскару, Малаві та Мозамбіку.
Регіон південного сходу Африки та південно-західної частини Індійського океану чи не найбільше страждає від природних катаклізмів в світі. Крім землетрусів та вивержень вулканів, в останні роки цей регіон відчув значне зростанні повеней та циклонів.
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