Янукович завершив візит до Німеччини

І вилетів до України

Берлін. 30 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив офіційний візит до Німеччини і вилетів до України. Як повідомляв УНІАН, у ході візиту В.ЯНУКОВИЧ зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, Федеральним президентом Німеччини Крістіаном ВУЛЬФОМ, віце-канцлером, Федеральним міністром закордонних справ Ґідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter