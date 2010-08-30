Янукович завершив візит до Німеччини
21:06, 30 серпня 2010Новини ЄС
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І вилетів до України
Берлін. 30 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив офіційний візит до Німеччини і вилетів до України.
Як повідомляв УНІАН, у ході візиту В.ЯНУКОВИЧ зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, Федеральним президентом Німеччини Крістіаном ВУЛЬФОМ, віце-канцлером, Федеральним міністром закордонних справ Ґідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.
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