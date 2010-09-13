Єврокомісія вітає результати референдуму в Туреччині

Брюссель. 13 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ вітає результати конституційного референдуму в Туреччині, що відбувся в неділю, 12 вересня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в заяві комісара, поширеній прес-службою Єврокомісії.

«Комісія вітає підтримку турецьким народом конституційних реформ на референдумі, що відбувся 12 вересня. Це демонструє подальшу готовність громадян Туреччини до реформ з метою посилення їх прав і свобод», - наголошується в заяві.

Комісар підкреслив, що ці реформи є «кроком в правильному напрямку», оскільки вони стосуються ряду довгострокових пріоритетів в зусиллях Туреччини досягти повної відповідності критеріям, необхідним для приєднання до ЄС.

«В той же час, їх вплив залежатиме від імплементації», - заявив С.ФЮЛЄ.

Комісар зазначив, що комісія продовжить стежити за підготовкою необхідних для імплементації конституційних реформ законів, а також закликав уряд Туреччини до прозорості і діалогу по суті в ході підготовки необхідного законодавства.

За словами комісара, конституційна реформа має бути продовжена рядом інших реформ в сферах забезпечення фундаментальних прав, зокрема, прав на свободу слова та свободу віросповідання.

Комісар також підкреслив, що будь-які зміни Конституції в майбутньому слід було б готувати при якомога більшій кількості консультацій зі всіма політичними партіями і громадянським суспільством.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня в Туреччині відбувся референдум щодо внесення змін до Конституції, схвалених парламентом країни в травні. За попередніми даними, більшість громадян Туреччини підтримали ці зміни.