Президент Європейської Ради підкреслив важливвість місцевих виборів в Україні

Брюссель. 13 вересня. УНІАН. Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ наголошує на важливості проведення в Україні чесних місцевих виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Місцеві вибори є дуже важливими для майбутнього України», - сказав Г. Ван РОМПЕЙ.

Президент Європейської Ради подякував В.ЯНУКОВИЧУ за ініціативу внести поправки до закону про місцеві вибори і наголосив на важливості забезпечення рівних прав для всіх суб’єктів виборів.