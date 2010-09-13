Президент Європейської Ради підкреслив важливвість місцевих виборів в Україні
14:24, 13 вересня 2010Новини ЄС
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В України є гарна спадщина...
Брюссель. 13 вересня. УНІАН. Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ наголошує на важливості проведення в Україні чесних місцевих виборів.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
«Місцеві вибори є дуже важливими для майбутнього України», - сказав Г. Ван РОМПЕЙ.
Президент Європейської Ради подякував В.ЯНУКОВИЧУ за ініціативу внести поправки до закону про місцеві вибори і наголосив на важливості забезпечення рівних прав для всіх суб’єктів виборів.
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