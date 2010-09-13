Об`єднання ”Газпрому” та ”Нафтогазу” найближчим часом не відбудеться

Москва. 13 вересня. УНІАН. Об`єднання ВАТ «Газпром» і «НАК Нафтогаз України» не варто очікувати ближчим часом.

Про це в ході відеомосту Москва – Київ на тему: «Росія і Україна: енергетична безпека. Чи є альтернатива співпраці?» повідомив заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

«На цей процес (об`єднання – УНІАН), за моїми оцінками, підуть роки. І сьогодні складно говорити про якісь результати, навіть проміжні», - сказав він.

В.ЯЗЄВ зауважив, що для української сторони це «дуже складний і чутливий процес».

«Виступивши з ініціативою щодо об`єднання, ми – російська сторона, розуміємо, що можуть бути якісь проміжні варіанти. І вже запропонували в СП родовища в Астраханській області і на півострові Ямал в обмін на активи «Нафтогазу». У цьому форматі ми вступили у рівноправне партнерство», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він також підтвердив слова голови «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА про те, що у разі об`єднання газ для населення України поставлятиметься за внутрішньоросійськими цінами.

Коментуючи плани підвищення внутрішньоросійських цін на газ до рівня рівнодохідних експорту, В.ЯЗЄВ повідомив, що навіть у цьому випадку ціна для населення все одно буде нижче від європейської. «Це означає мінус транзит від кордонів Росії і мінус вивізні експортні мита», - пояснив він.

«При тому, коли ціни на російському ринку будуть рівнодохідними, то населення буде все одно під особливим захистом», - підкреслив В.ЯЗЄВ. Він також акцентував увагу, що пропозиції голови «Газпрому» О.МІЛЛЕРА стосувалися виключно населення України.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня 2010 року в Сочі голова уряду РФ Володимир ПУТІН запропонував Україні об`єднати ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз».

28 травня за підсумками зустрічі в Москві з міністром палива та енергетики України Юрієм БЮЙКОМ О.МІЛЛЕР повідомив, що спільне підприємство «Газпрому» і «Нафтогаза» на першому етапі може бути створене на паритетних засадах.

20 серпня у Москві почався новий раунд переговорів про створення спільного підприємства ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України». 27 серпня Ю.БОЙКО і О.МІЛЛЕР обговорили об`єкти, які можуть бути внесені «Газпромом» і «Нафтогазом» у спільне підприємство.

Довідка УНІАН. Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня 2010 року збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення.

Граничний рівень ціни на природний газ для підприємств ТКЕ, що забезпечують населення опаленням і гарячим водопостачанням, з 1 серпня 2010 року зріс на 50% - з 872,78 грн. до 1309,2 грн. за 1 тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування і розподіл газу).