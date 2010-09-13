Бойко виступить перед ТСК ВР з розслідування діяльності ”РосУкрЕнерго”

Київ. 13 вересня. УНІАН. Міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО у вівторок, 14 вересня, виступить перед Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ «РосУкрЕнерго» і причетності до цього посадовців органів державної влади і арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Цю інформацію тижневику «Дзеркало тижня» підтвердив голова комісії Роман ЗВАРИЧ.

Засідання ТСК має розпочатися у вівторок о 10-й годині.

Газета нагадує, що комісія 8 вересня викликала Ю.БОЙКА для участі у наступному засіданні.

Голова ТСК Р.ЗВАРИЧ тоді заявив, що керівник Мінпаливенерго під час особистої неформальної зустрічі висловив готовність виступити перед членами комісії. Спочатку повідомлялося, що засідання має відбутися у період з 14 по 16 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії «РосУкрЕнерго» 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

Крім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» заплатити «РосУкрЕнерго» 197 млн. дол. за порушення контракту.

На початку червня СБУ порушила справу за фактом нанесення збитків державі Україна у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У даній справі звинувачення були пред`явлені колишньому першому заступнику голови НАК “Нафтобаз України” Ігорю ДІДЕНКУ, екс-керівнику Державної митної служби А.МАКАРЕНКУ і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.

Сьогодні, 13 вересня, у Брюсселі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна виконає рішення Стокгольмського арбітражу у справі «РосУкрЕнерго».