Річна інфляція в ЄС у серпні знизилася

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. У серпні 2010 року річна інфляція (серпень до серпня) в зоні євро становила 1,6% проти 1,7% у липні, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 2,0% проти 2,1% у липні-2010.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з липнем, у серпні-2010 було зареєстровано інфляцію в 0,2% в єврозоні та в ЄС-27.

У серпні 2010 року найменша річна інфляція зафіксована в Ірландії (-1,2%), Латвії (-0,4%) та Нмеччині (1,0%).

Найбільша річна інфляція у серпні 2010 року була зафіксована в Румунії (7,6%), Греції (5,6%) та Угорщині (3,6%).

У серпні 2009 року річна інфляція становила -0,2% в зоні євро та 0,6% в ЄС-27.