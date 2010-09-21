Європарламент схвалив нові правила розслідування аварій літаків

Брюссель. 21 вересня. УНІАН. Європарламент схвалив нові правила розслідування інцидентів на авіатранспорті.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне законодавство було схвалено сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

За проект доповіді Крістін Де ВЕЙРАК (група народних партій, Франція) проголосували 604 депутати, проти 11, утрималися 26.

Нове законодавства передбачає необхідність проведення незалежних розслідувань інцидентів на авіатранспорті. Для уникнення тиску з боку авіаційних регуляторів чи інших представників влади, законодавство передбачає, що всі свідчення, як документальні, так і усні, повинні будуть використовуватися виключно для проведення безпечного розслідування без розкриття прізвищ свідків. На думку депутатів, такий підхід зменшить вірогідність страху свідків надавати правдиві покази.

Документ також встановлює, що доповідь за підсумками розслідування має бути оприлюднена у найкоротші терміни, “якщо можливо протягом 12 місяців з дати аварії чи серйозної аварії”.

При цьому, країни-члени ЄС мають розробити плани дій на випадок надзвичайних ситуацій в сфері цивільного авіатранспорту і забезпечити, щоб всі авіакомпанії, що базуються на їх територіях, мали плани надання допомоги жертвам аварій та їх близьким.

Нові правила також передбачають, що європейські авіакомпанії, а також неєвропейські, літаки яких відлітають з аеропортів ЄС, будуть зобов’язані якомога швидше після аварії надавати перелік пасажирів на борту літаків, що потрапили до аварії, але не пізніше, ніж через 2 години після катастрофи.

Прізвища жертв катастроф можуть бути оприлюднені лише після того, як про аварію повідомлено рідним і близьким жертв, і якщо рідні не заперечуватимуть оприлюдненню переліку.

Нове законодавство також вимагатиме від авіакомпаній отримувати від пасажирів інформацію про контактних осіб, яким можна буде повідомити про аварію.

Крім того, документом передбачається створення Європейської мережі Бюро аналізу безпеки польотів цивільної авіації , яка має надавати поради європейським інституціям щодо покращення безпеки в авіації та сприяти поширенню найкращої практики в цій сфері.