В Європі заборонять антидіабетичний препарат Avandia

11:40, 24 вересня 2010
Новини ЄС
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Через негативний вплив на серце

Брюссель. 24 вересня. УНІАН. Антидіабетичний засіб Avandia не буде доступним для пацієнтів в Європі через підвищений ризик серцевих нападів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомило Європейське медичне агентство, зазначивши, що разом з лікарським засобом, що випускається британською GlaxoSmithKline, будуть також заборонені і його аналоги Avandamet і Avaglim.

Британська GlaxoSmithKline вже заявила, що вважає Avandia, яка принесла компанії 1,2 млрд. дол. доходу в 2009 році, “дуже важливим” лікарським засобом. Крім того, компанія заявила, що продовжить переговори з регулювальником.

Європейське медичне агентство у свою чергу зазначило, що рішення було прийняте через те, що основною активною речовиною є росіглітазон, який власне і викликає негативні побічні ефекти.

«Ці медикаменти не будуть доступними в Європі через декілька місяців. Пацієнтам, що застосовують зараз ці медикаменти, слід було б обговорити зі своїми лікарями відповідні альтернативні методи лікування», - наголошується в повідомленні Європейського медичного агентства.

При цьому агентство зазначило, що заборона залишатиметься в силі до тих пір, поки не буде доведено наявність груп пацієнтів, для яких переваги від вживання цих препаратів будуть більшими, ніж їх негативні наслідки.

 

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