Поілтика ЄС до України не змінилася

Брюссель. 28 вересня. УНІАН. В офісі Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики Кетрін ЕШТОН наголошують, що політика Європейського Союзу щодо України не змінилася.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила представник прес-служби Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майя КОЩАНЧИЧ.

«Політка ЄС щодо України не змінилася. Верховний представник К.ЕШТОН заявила дуже чітко у своїй відповіді (під час зустрічі у Гарвардському університеті – УНІАН), що Україна – європейська країна», - заявила представник офісу.

Вона зазначила, що Євросоюз готовий до співпраці з Україною у рамках Європейської політики сусідства та “Східного партнерства”, що не може визначати наперед майбутнє та довготривалі цілі.

«Таким чином, зрозуміло, що ми хочемо посилити зв’язки, і ми сподіваємося, що Україна хоче того самого», - сказала М.КОЩАНЧИЧ.

Як повідомляв УНІАН, за словами аспіранта факультету слов’янських мов і літератури Гарвардського університету (США) Олега КОЦЮБИ, під час візиту до Гарвардського університету 27 вересня К.ЕШТОН висловила думку, що Україна вже не прагне до Європейського Союзу.

У промові на тему ”Європейський Союз: Назустріч глобальним викликам” вона заявила, що бачить Україну в ряді країн, які, не бажаючи вступити до Євросоюзу, прагнуть набути європейської ідентичності.

Вона зауважила, що крім дев`яти країн, що прагнуть набути членства у ЄС, є також інші країни, ”котрі, не бажаючи бути частиною ЄС, хочуть набути європейської ідентичності, відчути себе частиною цього великого проекту, найзначнішим прикладом чого є Україна”.

На уточнююче запитання про перспективи українського членства у Євросоюзі К.ЕШТОН заявила, що ”Україна не бачить себе у ЄС, а бачить себе як європейську ідентичність”.

Аудіозаписи виступу К.ЕШТОН можна прослухати YouTube: перша частина і друга частина.