Янукович запевнив ПАРЄ у намірі провести демократичні вибори

Київ. 28 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевнив співдоповідача Комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи з питань моніторингу Майліс РЕПС у своїй зацікавленості щодо проведення в Україні демократичних виборів до місцевих органів влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у ході зустрічі В.ЯНУКОВИЧ і М.РЕПС обговорили тему підготовки та проведення в Україні цьогорічних місцевих виборів. “Безумовно, ми дуже зацікавлені в тому, щоб ці вибори були прозорі, демократичні. І я роблю все, щоб це так і сталося”, - сказав Президент.

Він також зазначив, що особливу увагу приділив виборчому законодавству. Зокрема, було прийнято закон про місцеві вибори, а пізніше – поправки до нього. “Цей закон і поправки були спрямовані на забезпечення рівних умов участі усіх політичних сил у цих виборах”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що пізніше він також підписав указ про недопущення порушень законодавства під час передвиборчої агітації.

Крім того, за дорученням Президента МЗС надіслало запрошення спостерігачам Ради Європи та ОБСЄ взяти участь у спостереженні за виборами 31 жовтня. “Аналогічні запрошення були надіслані і по парламентській лінії. Тому ми сподіваємося, що наша співпраця буде спрямована саме на якісний моніторинг передвиборчої кампанії, виборів. Переконаний, що будуть надані об’єктивні і збалансовані оцінки. Дуже важливо, щоб ця об’єктивність була збережена”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, сьогоднішня зустріч – корисна для обох сторін, особливо з огляду на наближення жовтневої сесії ПАРЄ.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що під час нещодавньої зустрічі з Головою ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ було домовлено, що Парламентська Асамблея посилить свою координацію з Україною у контексті підготовки України до головування у Комітеті міністрів Ради Європи у 2011 році.

Також глава держави поінформував співрозмовницю про хід реформ в Україні. Зокрема, він відзначив, що вже реалізується судова реформа: ухвалені й набули чинності необхідні закони, зокрема “Про судоустрій і статус суддів”.

“Цей крок зміцнив незалежність суддів і спростив процедуру доступу до суду і правосуддя кожного громадянина”, - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

Особлива увага на зустрічі була приділена питанню забезпечення в Україні свободи слова. У цьому зв’язку Президент відзначив важливість рішення щодо створення в Україні громадського телебачення. “Ця концепція суспільного телебачення і радіомовлення була винесена на широке обговорення, і найближчим часом цей законопроект буде розглянутий у Верховній Раді. Я тримаю дане питання на особистому контролі, як і питання розслідування кожного випадку порушення прав ЗМІ”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Зі свого боку співдоповідач моніторингового комітету ПАРЄ наголосила, що ця організація готова допомагати Україні. “Ми дуже хочемо, щоб ви дивилися на нас як на людей, налаштованих допомагати вам в усьому, чим тільки можна”, – сказала М.РЕПС.