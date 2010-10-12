Польща на третьому місці в ЄС за кількістю смертей в ДТП

Варшава. 12 жовтня. УНІАН. Найбільша держава Східної Європи, котра входить в Європейський Союз, Польща в минулому році посіла третє місце за кількістю смертей в дорожньо-транспортних пригодах з розрахунку на душу населення.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчать дані European Transport Safty Council, котрі наводять польські медіа.

Більше людей на дорогах серед 27 державах Євросоюзу гине лише у Греції (129 чоловік на мільйон жителів) та Румунії (130).

У 38 мільйонній Польщі в минулому році загинуло 120 людей (на млн. жителів) в порівнянні з 145 у 2001 році.

Минулого року на польських дорогах загинуло майже 4,6 тис. людей, що більше, ніж в 60-мільйонній Італії (близько 4 тисяч), 65-мільйонній Франції (4,3 тис.) та понад 80-мільйонній Німеччині (4,15 тис.).

При цьому, з 2001 року кількість смертей в цих країнах до 2010 року зменшилася на 43%, 48% та 40 відсотків, відповідно в той час, як у Польщі, котра приєдналася до ЄС в 2004 році, лише на 17%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у столичному Мазовецькому воєводстві в результаті лобового зіткнення мікроавтобуса із вантажівкою загинуло 18 людей, що стало найбільшою аварією у Польщі з 1994 року.