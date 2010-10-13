Азаров сподівається підписати План дій з ЄС про безвізовий режим у листопаді

Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що план дій із введення безвізового режиму з Євросоюзом буде прийнято на саміті Україна-ЄС, який пройде 22 листопада.

Як повідомив УНІАН прес-секретар українського прем`єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з Президентом Європейської Ради Германом Ван РОМПЕЄМ.

«Микола АЗАРОВ висловив сподівання, що план дій із введення безвізового режиму між Україною і ЄС буде розроблено й прийнято під час саміту Україна-ЄС 22 листопада», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Крім того, як повідомив В.ЛУК’ЯНЕНКО, український прем`єр розповів Президентові Європарламенту про економічні показники, яких досягла Україна на сьогодні, про початок проведення серйозних реформ.

Також М.АЗАРОВ наголосив, що проведення місцевих виборів за демократичними стандартами є безумовним пріоритетом уряду.

«Проведення виборів за найкращими демократичними стандартами, безперечно, є пріоритетом, оскільки уряд зацікавлений, аби була обрана професійна місцева влада, налаштована на конструктивну роботу», - процитував М.АЗАРОВА його прес-секретар.