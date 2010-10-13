Комісар ЄС поговорив з Азаровим про Конституцію і демократію

Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ та прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обговорили питання конституційної реформи та дотримання в Україні фундаментальних прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам С.ФЮЛЕ після зустрічі з прем’єр-міністром України.

«Ми обговорили питання конституційної реформи і питання забезпечення фундаментальних прав в Україні», - сказав комісар ЄС.

Як повідомила власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі речник комісара Анжела ФІЛОТЕ, в ході зустрічі С.ФЮЛЕ не порушував питання щодо будь-яких конкретних випадків стосовно забезпечення фундаментальних прав людини.

Разом із тим вона зазначила, що це питання залишається ключовим у двосторонніх відносинах України та ЄС, і забезпечення в Україні фундаментальних прав людини сприятиме подальшому зміцненню двосторонніх відносин і посиленню співпраці.