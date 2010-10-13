Азаров створить групу з моніторингу виконання зобов`язань перед Радою Європи

Київ. 13 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ утворити міжвідомчу робочу групу з питань моніторингу виконання центральними органами виконавчої влади Плану заходів із виконання обов`язків та зобов`язань України, що випливають з її членства в Раді Європи.

Як повідомляє прес-служба глави держави, рішення прийнято з метою належного виконання обов`язків та зобов`язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, та беручи до уваги Резолюцію № 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи від 5 жовтня цього року. Міжвідомчу робочу групу мають очолити міністр закордонних справ і міністр юстиції України.

Окрім того, глава держави доручив забезпечити внесення пропозицій щодо актуалізації затвердженого Указом Президента України від 20 січня 2006 року №39 Плану заходів із виконання обов`язків та зобов`язань України, що випливають з її членства в Раді Європи.