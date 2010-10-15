Соціал-демократи ЄП нагадують Партії регіонів про демократичні цінності

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Співпраця Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту з Партією регіонів має базуватися на демократичних цінностях.

Таку думку в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі висловив член групи, депутат Європарламенту Адріан СЕВЕРІН (Румунія) після підписання Меморандуму про співпрацю між двома сторонами.

“Те, що ми підписали, стосується нашої спільної роботи з консолідації процесу європейської інтеграції України і має базуватися на взаємній повазі, а взаємна повага включає повагу до наших цінностей”, - сказав депутат.

Він не погодився з тим, що Партія регіонів є, передусім, партією великого капіталу, зазначивши, що не варто використовувати будь-які ярлики.

“Ми говоримо про партію, яка має електорат в Україні, я би сказав величезний електорат, який, очевидно, поділяє цінності демократичних лівих. Ми говоримо про бідних людей, ми говоримо про робітничий клас, ми говоримо про середній клас, ми говоримо про тих, хто хоче розвитку демократії, включаючи децентралізацію управління, ефективності управління, тих, хто шукає політичної стабільності в країні, тих, хто висловлював свою позиція кілька разів на виборах, які були краще чи гірше організовані, і які, у підсумку були визнані як чесні і вільні вибори, хто висловився на підтримку партії”, - сказав А.СЕВЕРІН.

При цьому, він зазначив, що підписання Меморандуму ще не означає приєднання Партії регіонів до родини європейських соціал-демократів.

“Звичайно, ми дивимося на програму, яку вона (Партія регіонів – УНІАН) намагається реалізувати під час перебування при владі, ми дивимося на європейську орієнтацію і ми вважаємо, що це абсолютно необхідно для нашої групи соціалістів та демократів в Європарламенті мати сильну співпрацю з парламентською групою Партії регіонів у Верховній Раді”, - підсумував депутат Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня у Брюсселі Партія регіонів та група Прогресивного альянсу соціалістів та демократів у Європарламенті підписали меморандум про співробітництво.

Згідно з текстом меморандуму, співробітництво буде у першу чергу спрямоване на поглиблення обізнаності та створення форуму для широкої дискусії щодо політичної ситуації в Україні та Європейському Союзі, обговорення процесів європейської інтеграції України та надання підтримки прагненням Партії регіонів «подолати нинішню ситуацію серйозного партійно-політичного протистояння та встановити в Україні клімат демократичної згуртованості, включаючи посилення демократичних інституцій та верховенства права, а також подальший вільний розвиток ЗМІ».