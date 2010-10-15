Соціал-демократи Європи впливатимуть на Партію регіонів для демократії?

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту Марек СІВЕЦЬ (група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, Польща) сподівається вплинути на Партію регіонів для дотримання стандартів демократії.

Про це він заявив у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі після підписання групою соціалістів та демократів і Партією регіонів меморандуму про співпрацю.

Депутат, зокрема, зазначив, що йому відомо про точку зору окремих політичних сил, передусім опозиції, які пов’язують з керівництвом Партії регіонів згортання демократії в Україні.

“Я знаю цю позицію, і ми дуже серйозно ставимося до цієї позиції, це позиція, яка висловлюється передусім опозиційними лідерами, і вони мають право і зобов’язання говорити про це, але, по-перше, я вірю, що це особлива відповідальність Партії регіонів - дотримуватися стандартів демократії, і всі сигнали, що висловлюються, також висловлюються нами, оскільки ми до цього ставимося дуже серйозно”, - сказав європейський депутат.

Разом з тим, М.СІВЕЦЬ висловив думку, що між повним задоволенням, яке висловлюється представниками Партії регіонів та суцільними наріканнями, що висловлюються українською опозицією можна час від часу знаходити спільні оцінки ситуації.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи означає це, що група соціалістів та демократів Європарламенту має намір певною мірою впливати на Партію регіонів, депутат відповів ствердно.

“Так, абсолютно”, - сказав він.

Говорячи про питання ідеології М.СІВЕЦЬ зазначив, що підписання Меморандуму ще не свідчить про узгодження ідеології Партії регіонів з ідеологією соціалістів та демократів.

“Вони походять зі свого регіону, мають свою історію, яка є досить короткою, і це дуже-дуже складно порівнювати те, що робить Партія регіонів з тим, що робить моя Соціалістично-демократична партія Польщі і що робить Партія європейських соціалістів. Але, якщо є бажання розпочати діалог про ЄС, про реформи, про умови життя людей в Україні, ми готові говорити”, - наголосив депутат Європарламенту.

Він також висловив думку, що Партію регіонів не можна вважати партією олігархів.

“(Партія регіонів – УНІАН) була підтримана мільйонами українців, що живуть переважно на Сході, і я припускаю, що не всі з них олігархи, хтось з них – робітники, шахтарі та інші. Таким чином, це дуже природний політичний ресурс для будь-якого соціалістичного руху”, - сказав М.СІВЕЦЬ.

Депутат також зазначив, що з розумінням і терпінням ставиться до побудови партії за європейськими стандартами в пост-комуністичних країнах.

“І я знаю, що це не легко, я знаю, що це вимагає часу, і я знаю, що спочатку дуже важко визначитися з ідеологією, але якщо Партія регіонів заснує спільну область інтересів з нами, ми це дуже підтримуватимемо, не закриваючи подальшого розвитку”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня у Брюсселі Партія регіонів та група Прогресивного альянсу соціалістів та демократів у Європарламенті підписали меморандум про співробітництво.

Згідно з текстом меморандуму, співробітництво буде у першу чергу спрямоване на поглиблення обізнаності та створення форуму для широкої дискусії щодо політичної ситуації в Україні та Європейському Союзі, обговорення процесів європейської інтеграції України та надання підтримки прагненням Партії регіонів «подолати нинішню ситуацію серйозного партійно-політичного протистояння та встановити в Україні клімат демократичної згуртованості, включаючи посилення демократичних інституцій та верховенства права, а також подальший вільний розвиток ЗМІ».