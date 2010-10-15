В Україні пройде тиждень італійського кіно

Київ. 15 жовтня. УНІАН. Тиждень італійського кіно - новий національний кінофестиваль в Україні, що планує стати щорічним, відкриється 4 листопада в Києві і пройде також в Одесі, Дніпропетровську, Донецьку, Харкові, Львові та інших містах.

Про це УНІАН повідомили у компанії “Артхаус Трафік”, яка разом з Інвестиційно-фінансовою групою ТАС та Італійським центром культури в Києві є організаторами заходу.

Багата традиціями італійська кінематографія, що подарувала світу кіно Фелліні, Антоніоні та інших метрів, переживає зараз новий розквіт. У програмі фестивалю цього року можна буде подивитися фільми-учасники Венеціанського, Берлінського, Канського, Токійського, Одеського та інших міжнародних кінофестивалів.

Виступити своєрідним послом відродження італійського кінематографа ми запросили відомого режисера і актора Мікеле ПЛАЧІДО. Тиждень італійського кіно відкриє його новий фільм, учасник конкурсної програми Венеціанського фестивалю 2009 – «Велика мрія». Маестро приїде до України, щоб особисто представити публіці багату різноманітність сучасного італійського кінематографа, зазначили в компанії “Артхаус Трафік”.