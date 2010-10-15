Україна пасе задніх у боротьбі з корупцією
Блокування ухвалення пакета антикорупційних законів ставить під питання бажання України боротися з корупцією. Про це заявив голова Групи держав проти корупції (GRECO), яка функціонує при Раді Європи, Драго КОС.
Київ. 15 жовтня. УНІАН. Блокування ухвалення пакета антикорупційних законів ставить під питання бажання України боротися з корупцією.
Про це в коментарі виданню «Дзеркало тижня» заявив голова Групи держав проти корупції (GRECO), яка функціонує при Раді Європи, Драго КОС.
Зокрема, на запитання журналіста про те, з якими країнами можна порівняти Україну в плані ефективності антикорупційного законодавства, Д.КОС заявив: «Наразі, в порівнянні з іншим відомими мені країнами, Україна виявляє найменше зусиль у питаннях боротьби з корупцією».
При цьому, коментуючи факт блокування в Україні набуття чинності пакета антикорупційних законів, Д.КОС зазначив, що це блокування просто ставить під питання наявність бажання України боротися з корупцією. «Можливо, можуть бути знайдені кращі рішення (ніж ті, які представлені в пакеті), але в даний час має бути реалізований хоча б цей пакет», - вважає він.
Видання нагадує, що набуття чинності пакета антикорупційних законів, яке має наступити з першого січня 2010 року, було перенесено Верховною Радою, й зокрема фракцією Партії регіонів, на 1 січня 2011 року. Зараз, за даними джерел «ДТ», існує вельми велика вірогідність подальшого перенесення термінів ухвалення антикорупційних законів або їх вихолощення.