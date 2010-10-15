Україна пасе задніх у боротьбі з корупцією

Київ. 15 жовтня. УНІАН. Блокування ухвалення пакета антикорупційних законів ставить під питання бажання України боротися з корупцією.

Про це в коментарі виданню «Дзеркало тижня» заявив голова Групи держав проти корупції (GRECO), яка функціонує при Раді Європи, Драго КОС.

Зокрема, на запитання журналіста про те, з якими країнами можна порівняти Україну в плані ефективності антикорупційного законодавства, Д.КОС заявив: «Наразі, в порівнянні з іншим відомими мені країнами, Україна виявляє найменше зусиль у питаннях боротьби з корупцією».

При цьому, коментуючи факт блокування в Україні набуття чинності пакета антикорупційних законів, Д.КОС зазначив, що це блокування просто ставить під питання наявність бажання України боротися з корупцією. «Можливо, можуть бути знайдені кращі рішення (ніж ті, які представлені в пакеті), але в даний час має бути реалізований хоча б цей пакет», - вважає він.

Видання нагадує, що набуття чинності пакета антикорупційних законів, яке має наступити з першого січня 2010 року, було перенесено Верховною Радою, й зокрема фракцією Партії регіонів, на 1 січня 2011 року. Зараз, за даними джерел «ДТ», існує вельми велика вірогідність подальшого перенесення термінів ухвалення антикорупційних законів або їх вихолощення.