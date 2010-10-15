МЗС задоволений виконанням країнами ЄС угоди про спрощення видачі віз

Київ. 15 жовтня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України задоволене виконанням країнами-членами Європейського Союзу угоди про спрощення оформлення віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту консульської служби МЗС України Андрій ОЛЕФІРОВ.

“В цілому реалізацією нашими європейськими колегами угоди про спрощення оформлення віз ми задоволені”, - сказав він.

А.ОЛЕФІРОВ зазначив, що цього року зменшилась кількість скарг громадян України, які надходять до МЗС України, стосовно відмов у видачі віз іноземними дипломатичними представництвами. За його інформацією, минулого року МЗС отримав понда 250 таких скарг.

Дипломат зауважив, що, відповідно до Візового кодексу ЄС, з 1 квітня наступного року в обов’язковому порядку буде запроваджено механізм, який регулюватиме обов’язкове повідомлення заявника на отримання візи про причину відмови в оформленні візи і право заявника на апеляцію.

“Громадян України обурює не стільки факт відмови, скільки ненадання інформації про причину відмови”, - сказав А.ОЛЕФІРОВ.

З посиланням на інформацію польських колег він також повідомив, що на даний момент країни-члени ЄС розглядають два варіанти подання апеляцій: подання скарги на посольство через МЗС і оскарження у суді столиці відповідної країни.

“За нашою інформацією, наші чеські колеги розглядають перший варіант, який є більш простим, решта ще не визначились, який варіант вони оберуть”, - додав А.ОЛЕФІРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали угоду про спрощення оформлення віз 18 червня 2007 року. Вона набула чинності з 1 січня 2008 року. 9 вересня 2008 року на саміті Україна-ЄС в Парижі було прийнято рішення про початок візового діалогу з Україною з метою запровадження безвізового режиму у довготривалій перспективі. Цей діалог було започатковано наприкінці жовтня 2009 року.