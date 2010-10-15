Росія хоче знати технічні деталі ПРО НАТО
Щоб не побудувати "чудовиська"
Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Росія хоче знати технічні деталі майбутньої системи протиракетної оборони НАТО, побоюючись «створення чудиська», подібного до пам`ятника Петру І роботи Зураба ЦЕРЕТЕЛІ в Москві.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це посол Росії при НАТО Дмитро РОГОЗІН заявив сьогодні під час відеомоста Брюссель-Москва, організованого РІА «Новости».
«Коли ми запитуємо, які технічні параметри, яка територія розміщення, кого ви плануєте призначити ворогом, то ми не одержуємо відповіді», - сказав він.
«Виходить, як архітектор, котрий починає будувати, як Петра у нас у Москві, але не має ні планів, ні креслень, і виходить чудисько» - додав російський посол.
При цьому Д.РОГОЗІН зазначив, що Росія більше не хоче чудисьок. «Їх уже достатньо збудовано в Москві», - сказав він.
Також Д.РОГОЗІН висловив переконання в тому, що НАТО має боятися не ракет, а зброї масового ураження, відзначивши, що ракети є лише засобом доставки.
За його словами, спершу було б достатньо провести аналіз реально існуючих погроз, оцінити причини створення окремими країнами балістичних ракет, визначити інструменти дії на такі країни у вигляді забезпечення гарантій безпеки, або застосування економічних санкцій, і лише після цього, якщо всі дії виявляться марними, приступати до створення системи ПРО.
«Ми пропонуємо не стріляти з гармат по горобцях», - сказав російський посол при НАТО.
Він також висловив побоювання, що система ПРО може керуватися виключно Сполученими Штатами Америки.
«Це буде американська система на європейській землі за американські гроші», - сказав Д.РОГОЗІН.
Як повідомляв УНІАН, на Лісабонському саміті НАТО 19-20 листопада планується прийняти рішення про створення системи і запросити до роботи над створенням системи Росію.