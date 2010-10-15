Росія хоче знати технічні деталі ПРО НАТО

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Росія хоче знати технічні деталі майбутньої системи протиракетної оборони НАТО, побоюючись «створення чудиська», подібного до пам`ятника Петру І роботи Зураба ЦЕРЕТЕЛІ в Москві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це посол Росії при НАТО Дмитро РОГОЗІН заявив сьогодні під час відеомоста Брюссель-Москва, організованого РІА «Новости».

«Коли ми запитуємо, які технічні параметри, яка територія розміщення, кого ви плануєте призначити ворогом, то ми не одержуємо відповіді», - сказав він.

«Виходить, як архітектор, котрий починає будувати, як Петра у нас у Москві, але не має ні планів, ні креслень, і виходить чудисько» - додав російський посол.

При цьому Д.РОГОЗІН зазначив, що Росія більше не хоче чудисьок. «Їх уже достатньо збудовано в Москві», - сказав він.

Також Д.РОГОЗІН висловив переконання в тому, що НАТО має боятися не ракет, а зброї масового ураження, відзначивши, що ракети є лише засобом доставки.

За його словами, спершу було б достатньо провести аналіз реально існуючих погроз, оцінити причини створення окремими країнами балістичних ракет, визначити інструменти дії на такі країни у вигляді забезпечення гарантій безпеки, або застосування економічних санкцій, і лише після цього, якщо всі дії виявляться марними, приступати до створення системи ПРО.

«Ми пропонуємо не стріляти з гармат по горобцях», - сказав російський посол при НАТО.

Він також висловив побоювання, що система ПРО може керуватися виключно Сполученими Штатами Америки.

«Це буде американська система на європейській землі за американські гроші», - сказав Д.РОГОЗІН.

Як повідомляв УНІАН, на Лісабонському саміті НАТО 19-20 листопада планується прийняти рішення про створення системи і запросити до роботи над створенням системи Росію.