У Люксембургу відбудеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують досягти політичної згоди щодо Директиви про адміністративну співпрацю в області оподаткування, а також про дозвіл Німеччині, Італії та Австрії запровадити спеціальні заходи для боротьби із зловживаннями з ПДВ. Рада міністрів також оцінить зроблені Литвою і Румунією дії для скорочення дефіциту бюджету.

Дата події: 19 довтня 2010 року.

Час початку: 10:00.