У Люксембургу відбудеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС
20:13, 15 жовтня 2010Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують досягти політичної згоди щодо Директиви про адміністративну співпрацю в області оподаткування, а також про дозвіл Німеччині, Італії та Австрії запровадити спеціальні заходи для боротьби із зловживаннями з ПДВ. Рада міністрів також оцінить зроблені Литвою і Румунією дії для скорочення дефіциту бюджету.
Дата події: 19 довтня 2010 року.
Час початку: 10:00.
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