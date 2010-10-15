У Люксембургу відбудеться засідання Ради закордонних справ ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, обговорять Близькосхідний мирний процес, статус ЄС в ООН, ситуацію в Сомалі, Кубі і Грузії, розвиток Європейської політики сусідства. Крім того, міністри почнуть підготовку до проведення самітів ЄС-США, Союзу для Середземномор`я, а також саміту ЄС-Україна.

Дата події: 25 жовтня 2010 року. Час початку:10:00.