Єврокомісія не порушуватиме справу проти Франції

Брюссель. 19 жовтня. УНІАН. Комісар Європейського Союзу з питань юстиції і фундаментальних прав Вівіан РЕДІНГ запропонує Єврокомісії не розпочинати процедуру про порушення законодавства ЄС проти Франції щодо вигнання циганів з цієї країни у минулому серпні.

Як повідомляє AFP з посиланням на інформовані джерела, комісар вважає «достатніми» отримані від Франції гарантії щодо змін до законодавства про вільне переміщення громадян.

«Роботу щодо оцінки відповіді Франції завершено, і В.РЕДІНГ дійшла висновку, що вона відповідає вимогам Комісії», - відзначило джерело агентства.

Питання про можливий початок процедури про порушення законодавства ЄС проти Франції розглядатиметься сьогодні на засіданні Єврокомісії, яке розпочнеться близько 13:30 за середньоєвропейським часом.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2010 року Франція вислала до Румунії і Болгарії близько 1000 циганів, які нелегально проживали на території Франції. Ці дії французького уряду викликали протести правозахисників як у самій Франції, так і в інших країнах Європи.

15 вересня В.РЕДІНГ заявила про намір розпочати процедуру про порушення законодавства ЄС проти Франції у зв`язку з цими подіями.

Наприкінці минулого тижня Франція направила відповідь на запит Єврокомісії, в якому пообіцяла внести зміни до законодавства.