В Україну їде військова делегація ЄС

Київ. 19 жовтня. УНІАН. Завтра, 20 жовтня, в Україну з візитом прибуває військова делегація ЄС на чолі з Головою Військового комітету Європейського Союзу генералом Хаканом СИРЕНОМ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, в рамках візиту, 21 жовтня, відбудеться церемонія офіційної зустрічі високого гостя, зустріч генерала Хакана СИРЕНА з начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-полковником Григорієм ПЕДЧЕНКОМ та двосторонні переговори.

В ході переговорів сторони планують обговорити ключові аспекти та майбутні перспективи розвитку співробітництва між Збройними Силами України та Європейським Союзом у рамках Спільної політики безпеки і оборони.

Також генерал-полковник Г.ПЕДЧЕНКО ознайомить генерала Х.СИРЕНА зі станом та перспективами реформування Збройних Сил України на сучасному етапі.

По завершенні переговорів програмою візиту передбачена зустріч голова Військового комітету ЄС до міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ.

В цей же день заплановані зустрічі голови Військового комітету ЄС з керівництвом Ради національної безпеки і оборони України, Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Міністерства закордонних справ України.

22 жовтня представники військової делегація ЄС перебуватимуть у Севастополі, де відбудеться зустріч голови Військового комітету Європейського Союзу з командуванням Військово-Морських Сил Збройних Сил України.