У Лондоні госпіталізовано Маргарет Тетчер

Київ. 20 жовтня. УНІАН. У Лондоні госпіталізовано екс-прем`єр-міністра Великої Британії Маргарет ТЕТЧЕР.

Як повідомляє радіо «Свобода», в заяві британського уряду наголошується, що головна причина госпіталізації - ”профілактичні аналізи”.

За даними Бі-Бі-Сі, М.ТЕТЧЕР, яка недавно відзначила 85-річчя, хвора на грип. Стан її здоров`я не тяжкий. Очікується, що через декілька днів вона вийде з лікарні.

М.ТЕТЧЕР - один з найвідоміших політиків повоєнної Британії - очолювала уряд з 1979 по 1990 роки.