У Лондоні госпіталізовано Маргарет Тетчер
09:09, 20 жовтня 2010Новини ЄС
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Кажуть, для профілактики
Київ. 20 жовтня. УНІАН. У Лондоні госпіталізовано екс-прем`єр-міністра Великої Британії Маргарет ТЕТЧЕР.
Як повідомляє радіо «Свобода», в заяві британського уряду наголошується, що головна причина госпіталізації - ”профілактичні аналізи”.
За даними Бі-Бі-Сі, М.ТЕТЧЕР, яка недавно відзначила 85-річчя, хвора на грип. Стан її здоров`я не тяжкий. Очікується, що через декілька днів вона вийде з лікарні.
М.ТЕТЧЕР - один з найвідоміших політиків повоєнної Британії - очолювала уряд з 1979 по 1990 роки.
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