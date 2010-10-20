У Франції заблоковано аеропорт Клермон-Ферран

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Французи, які протестують проти пенсійної реформи, сьогодні зранку заблокували аеропорт Клермон-Ферран у центрі Франції.

Про це повідомляє AFP з посиланням на Загальну конфедерацію праці Франції.

За даними профспілок, близько 500 учасників акції з 5.30 блокують підвезення пального, продуктів і доступ персоналу до аеропорту. «Жоден літак сьогодні не злетів», - заявив представник профспілок Жан-Франсуа ТРІНКАЛ. За його словами, зранку з аеропорту мали вилетіти 4 літаки.

Представник профспілок також за значив, що учасники акції протесту дозволяють пасажирам брати посадочні квитки, але перешкоджають посадці в літаки.

Дирекція аеропорту підтвердила блокаду.

Як повідомляв УНІАН, французи протестують проти пенсійної реформи, що передбачає, зокрема, підвищення пенсійного віку з 60 до 62 років.