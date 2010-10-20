ЄС просить Україну забезпечити прозорість на ринку зернових

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Єврокомісія закликає Україну до прозорості на ринку зернових.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Джон КЛЕНСІ, коментуючи запроваджене Україною квотування на експорт зернових.

“Цей захід – суверенне рішення. Тим не менше, як член Світової організації торгівлі (СОТ) Україна має попереджати і обґрунтовувати такі заходи, які ми потім уважно проаналізуємо та перевіримо на їх відповідність міжнародним правилам торгівлі”, - сказав представник Єврокомісії.

Він зазначив, що відповідно до Генеральної угоди по тарифах та торгівлі, а також угоди СОТ про сільське господарство існує дуже невелика кількість причин, якими можуть виправдовуватися запроваджені кількісні обмеження на торгівлю сільськогосподарською продукцією, зокрема, зерновими.

“ЄС просить Україну забезпечити прозорість та передбачуваність на ринку зернових на користь, як споживачів, так і економічних операторів. ЄС офіційно поінформував українську владу про це у серпні”, - сказав Дж.КЛЕНСІ.

Він також зазначив, що служби Єврокомісії ще оцінять деталі запроваджених заходів, зокрема, дату набуття чинності та ретроспективний ефект, і передасть, “якщо буде необхідно, вагомий месидж українській владі”.

Представник Єврокомісії також висловив думку про те, що такі рішення української влади впливають на двосторонні переговори про створення зони вільної торгівлі.

“Запровадження обмежувальних торгівельних заходів, щонайменше суперечить духу високого рівня лібералізації, на який спрямована зона вільної торгівлі”, - наголосив представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня на Урядовому порталі було розміщено постанову Кабінету міністрів України від 4 жовтня цього року про встановлення квот на експорт пшениці, жита, кукурудзи, ячменю та гречки.

Квоти введені терміном до 31 грудня 2010 р.