Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Європарламент планує висловити стурбованість згортанням демократії в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у компромісному проекті резолюції щодо України, який міститься на офіційному сайті Європарламенту.

У проекті, зокрема, передбачається висловити стурбованість зростаючою кількістю обвинувачень і достовірних повідомлень про те, що демократичні свободи та права, такі як свобода зібрань, свобода висловлювань та свобода ЗМІ, знаходяться під загрозою в останні місяці.

Європарламент планує закликати українську владу розслідувати усі повідомлення про порушення прав та свобод, а також розслідувати роль Служби безпеки України у втручаннях у демократичний процес.

У проекті резолюції також міститься заклик до української влади здійснити усі необхідні заходи для захисту свободи ЗМІ та плюралізму, а також утриматися від будь-яких спроб контролювати прямо чи непрямо зміст репортажів національних ЗМІ.

При цьому у документі відзначається термінова необхідність реформування законодавства у медіа-сфері. Європарламент планує привітати останні пропозиції щодо створення громадського телебачення в Україні, а також публічні запевнення, надані українською владою щодо того, що необхідні законодавчі документи для цього будуть схвалені до кінця нинішнього року.

Разом з тим, євродепутати планують закликати владу забезпечити, щоб юридичні процедури не призводили до вибіркового перерозподілу мовних частот, а також переглянути будь-які рішення чи призначення (на посади – УНІАН), що можуть привести до конфлікту інтересів.

Документом також планується закликати український уряд привести законодавство у сфері свободи ЗМІ у відповідність до стандартів ОБСЄ. У проекті також планується висловити стурбованість випадками жорстокості проти журналістів, а також зникненням 11 серпня цього року журналіста газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА. При цьому депутати планують висловити віру в те, що українська влада здійснить усі необхідні заходи для завершення розслідування цього інциденту.

Крім того, депутати планують висловити стурбованість жорстоким придушенням мирних демонстрацій, що проводилися у травні та червні у Харкові проти будівництва дороги через парк ім. Горького.

Проектом також передбачається висловити жаль з приводу того, що виборчі правила і надалі залишаються предметом дискусій, а також звернути увагу на те, що змінене у серпні 2010 року виборче законодавство розглядається ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро демократичних інституцій та прав людини – УНІАН) як крок назад порівняно з попереднім законодавством.

Крім того, Європарламент планує закликати владу забезпечити збалансований склад виборчих адміністрацій на всіх рівнях, включаючи головуючі посади, а також здійснити додаткові заходи для посилення довіри кандидатів і виборців до виборчого процесу. Серед таких заходів, зокрема, називаються допуск до виборчого процесу створених політичних рухів під їхніми іменами.

Депутати також планують привітати запрошення українською владою міжнародних спостерігачів на вибори.

Крім того, у проекті наголошується на необхідності проведення конституційної реформи, яка б передбачала чіткий розподіл повноважень і створення системи стримувань та балансів між державними інституціями.

Крім того, депутати вважають, що співпраця з Венеціанською комісію Ради Європи необхідна для забезпечення відповідності реформ законодавства європейським стандартам.

Також у проекті резолюції планується підкреслити, що Україна має чіткі історичні, культурні та економічні зв’язки з Європейським Союзом, є одним з ключових партнерів ЄС серед східних сусідів, маючи значний вплив на безпеку, стабільність та процвітання всього континенту.

У документі міститься заклик до Єврокомісії та Ради ЄС укласти «дорожню карту» для запровадження безвізового режиму для українців, включаючи як перехідну ціль скасування існуючих візових зборів. Разом з тим, депутати планують зазначити, що для запровадження такого режиму Україна повинна буде виконати всі необхідні вимоги.

Депутати також планують підкреслити життєву важливість євроінтеграційного процесу України для продовження економічних, соціальних та політичних реформ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент планує обговорити ситуацію в Україні. Резолюцію планують ухвалити завтра, 21 жовтня.