ЄС стурбований згортанням демократичних свобод в Україні

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Європейський Союз стурбований повідомленнями про порушення демократичних свобод в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ заявив сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

«Ми стурбовані послідовними та широко розповсюдженими повідомленнями про порушення фундаментальних свобод та фундаментальних принципів в Україні. Особлива стурбованість стосується питання свободи ЗМІ, свободи зібрань та свободи об’єднань», - сказав він.

Єврокомісар зазначив, що необхідно поважати ці фундаментальні права, оскільки вони є найкращою гарантією свободи особистості, а також забезпечують конкуренцію ідей, що є необхіднім компонентом дійсно відкритого інноваційного і конкурентного суспільства.

«Для Євросоюзу та наших країн-членів повага до прав людини, демократичних принципів та верховенства права є фундаментальними принципами, які тримають нас разом. Це принципи, в яких ми не можемо іти на компроміс», - наголосив С.ФЮЛЕ.

«Наше зближення з Україною визначатиметься дотриманням цих цінностей», - підкреслив він.