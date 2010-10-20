ЄС відзначає економічні реформи в Україні

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Україна зробила ряд важливих економічних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту у Страсбурзі, комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ.

“Уряд Президента Віктора ЯНУКОВИЧА здійснив ряд важливих економічних реформ в останні місяці, які мають бути оцінені”, - сказав він.

Комісар зазначив, що до таких реформ слід віднести схвалення нового закону про державні закупівлі, який має грати важливу роль у боротьбі з корупцією та у зростанні конкуренції.

Крім того, С.ФЮЛЄ відзначив схвалення закону про функціонування ринку газу, що дало можливість України одразу приєднатися до Енергетичного співтовариства, а також досягнута домовленість з МВФ про продовження співпраці за програмою stand-by.

“Ці реформи ідуть у правильному напрямку і мають бути підтримані”, - сказав він.

Комісар також звернув увагу на досягнення політичної стабільності в державі.

“Український уряд також зміг добитися рівня стабільності, якого не вистачало українському політичному істеблішменту в останні роки. Це важливий і необхідний розвиток для забезпечення ефективного управління країною”, - сказав С.ФЮЛЄ.

Як повідомляв УНІАН, разом з тим у своєму виступі комісар висловив стурбованість згортанням демократичних свобод в Україні, зазначивши, що від дотримання фундаментальних прав людини залежатиме зближення України з ЄС.

Крім того, комісар висловився за проведення конституційної реформи, яка б створила систему стримувань та противаг, відповідну європейським стандартам.